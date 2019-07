O médio internacional luxemburguês trocou os japoneses do Jubilo Iwata pela formação ucrâniana, com a qual assinou um contrato de três anos.

Gerson Rodrigues no Dynamo de Kiev

Desde que trocou o CS Fola pelo Telstar, equipa da segunda divisão holandesa, a carreira de Gerson Rodrigues no futebol profissional não tem parado de evoluir.

Após uma época ao serviço do Telstar, o jogador de origem cabo-verdiana que nasceu em Almada rumou à Moldávia, onde representou o Sheriff Tiraspol, campeão do país, também por uma época.

Depois do Sheriff Tiraspol, seguiu-se a formação japonesa do Jubilo Iwata. As boas exibições e alguns golos decisivos despertaram o interesse de vários clubes e o jogador de 24 anos acabou por assinar pelos ucrânianos do Dynamo de Kiev, com os quais tem um contrato de três anos.

Gerson Rodrigues fez a sua formação no Hesperange e depois transferiu-se para o FC Metz. Regressou ao Luxemburgo e representou o Racing Luxembourg, Kayl/Tétange e depois o CS Fola Esch, antes de rumar ao Telstar da Holanda.



