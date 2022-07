Internacional já passou por mais de dez clubes nos últimos anos.

Futebol

Gerson Rodrigues emprestado ao Al Wehda

Henrique DE BURGO Internacional já passou por mais de dez clubes nos últimos anos.

O internacional luxemburguês Gerson Rodrigues vai jogar esta época no Al Wehda, da segunda divisão do futebol da Arábia Saudita. Este é mais um empréstimo do Dínamo de Kiev.

A Arábia Saudita será o oitavo país onde Gerson Rodrigues vai jogar e o Al Wehda o seu 12° clube nos últimos oito anos.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Aos 27 anos, o titular da seleção do Luxemburgo já jogou em vários clubes internacionais, entre eles o Eyüpspor (Turquia), Troyes (França), Ankaragücü (Turquia), Dínamo Kiev (Ucrânia), Júbilo Iwata (Japão), Sheriff Tiraspol (Moldávia), SC Telstar (Países Baixos).

No Luxemburgo o interncional já alinhou pelo Fola d'Esch, Racing Luxemburgo, Kayl-Tétange e Swift Hesperange.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.