Gerson Rodrigues dá a vitória ao Luxemburgo

O Luxemburgo venceu por 1-0 a Irlanda nas eliminatórias para Mundial de 2022, no sábado à noite. Gerson Rodrigues fez o golo que deu a vitória aos Leões Vermelhos. O Grão-Ducado em 98º lugar no ranking mundial venceu a Irlanda por 1-0 em casa para iniciar a sua campanha de qualificação para o Mundial de 2022, graças a um golo do avançado do Dynamo Kiev, Gerson Rodrigues.

Um grande desempenho contra a 42ª nação no ranking da FIFA.

No primeiro tempo, o Luxemburgo jogou de forma homogénea com uma equipa irlandesa que tinha passado nove jogos consecutivos sem ganhar. Vincent Thill testou Gavin Bazunu no segundo minuto com um remate para o meio da baliza irlandesa.

🇱🇺 Luxembourg claim their first away win in qualifying since 2008 👏👏👏#WCQ pic.twitter.com/BcuxYSFKHq — European Qualifiers (@EURO2020) March 27, 2021

Já na segunda parte, Gerson Rodrigues marcou o golo que deu a vitória ao Luxemburgo.





