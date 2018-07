Sousa Cintra rejeitou oferta de 22 milhões de euros mais 10 por objetivos e vai recorrer a via litigiosa, considerando que o jogador não tinha motivos para rescindir. Caso ganhe, o Sporting terá direito ao valor previsto na cláusula de rescisão, ou seja, 60 milhões.

Gelson Martins no Atlético Madrid a custo zero

O sportinguista Gelson Martins, um dos jogadores que alegaram justa causa para deixar Alvalade na sequência do caso das agressões na Academia de Alcochete, foi hoje apresentado como novo jogador do Atlético Madrid.

Os colchoneros ainda apresentaram uma última proposta ao clube de Alvalade, no valor de 22 milhões de euros mais 10 por objetivos, desde que o Atlético Madrid tivesse direito a cerca de 70% do passe de Gelson Martins, mas Sousa Cintra, atual responsável pela SAD sportinguista, rejeitou e pediu 50 milhões de euros.

Como já recebera o passe internacional do jogador, enviado pela Federação Portuguesa de Futebol, o clube colchonero procedeu à apresentação do português a custo zero.

No entanto, o Sporting vai recorrer a via litigiosa, uma vez que Sousa Cintra considera que Gelson Martins não tem argumentos que sustentem a rescisão com justa causa. E, como a cláusula de rescisão do atleta se situa nos 60 milhões de euros, é esse o valor que será pedido ao clube espanhol.

