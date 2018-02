Jesus irritou-se com os adeptos e queixou-se no final do jogo: "Não souberam ajudar a equipa", disse o treinador do Sporting.

Gelson expulso depois de marcar ao Moreirense

Paulo Jorge Pereira Um golo anulado ao Moreirense e duas expulsões do lado do Sporting marcaram o encontro de Alvalade.

O Sporting derrotou o Moreirense por 1-0, em jogo da jornada 24 da Liga portuguesa realizado no Estádio José Alvalade, com um golo obtido por Gelson Martins já em tempo de compensações (90+2). Porém, nos festejos do golo, o extremo tirou a camisola para exibir uma mensagem de apoio a Ruben Semedo, viu o segundo cartão amarelo, foi expulso e não jogará na próxima jornada, já esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, frente ao líder FC Porto.

O jogo em que os sportinguistas não puderam contar com Mathieu, Bas Dost, Podence, Fábio Coentrão, Piccini e William Carvalho (estes três últimos devido a surto de gripe) ficou marcado pela expulsão de Gelson, mas também pelo golo anulado a Bilel (52 minutos), após consulta do árbitro Tiago Martins ao VAR, por jogar a bola com a mão.

Pouco depois, aos 61 minutos, o sérvio Petrovic foi expulso após lance com Zizo e as dificuldades sportinguistas aumentaram. Perto do fim, Rui Patrício teve intervenção determinante e Gelson obteve o golo salvador antes do erro que o levou à expulsão.

No fim, Jorge Jesus criticou os adeptos: "Não souberam ajudar a equipa. Começaram a assobiar a equipa. Metade da equipa estava doente, com vírus gripal. Em vez de perceberem, foi ao contrário", afirmou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.