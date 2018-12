Selecionador inglês espera "jogos muito entusiasmantes".

Gareth Southgate: "Equipa portuguesa teve sucesso mais recente"

Selecionador inglês espera "jogos muito entusiasmantes".

Gareth Southgate, selecionador de Inglaterra, reagiu ao sorteio da 'final four' da Liga das Nações com comentários cuidadosos: "A vantagem de jogar em casa é sempre um benefício, acho que as quatro equipas são muito equilibradas, Portugal é a equipa que teve o sucesso mais recente, as outras equipas estão em construção e têm jovens jogadores entusiasmantes. Acho que são jogos muito entusiasmantes", indicou, segundo o diário Record.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.