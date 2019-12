Com a segunda década do século XXI a terminar, a UEFA divulgou o ranking dos melhores clubes de futsal nos últimos 10 anos. A classificação tem em conta as participações na Liga dos Campeões/UEFA Futsal Cup, somando os triunfos, empates e derrotas, bem como os títulos conquistados, golos marcados e sofridos.

Futsal. Sporting é o clube da década para a UEFA

Com a segunda década do século XXI a terminar, a UEFA divulgou o ranking dos melhores clubes de futsal nos últimos 10 anos. A classificação tem em conta as participações na Liga dos Campeões/UEFA Futsal Cup, somando os triunfos, empates e derrotas, bem como os títulos conquistados, golos marcados e sofridos.

O Sporting, atual campeão europeu, surge no topo da tabela com um total de 119 pontos. Mais quatro que o Barcelona (Espanha) e mais 10 que o Kairat Almaty (Cazaquistão). O Benfica surge na nona posição com 61 pontos.



Os leões foram também o clube que mais vezes chegou à final (quatro) e também o emblema com mais participações na final four (seis, a par do Barcelona e Kairat).

Classificação:

1. Sporting (Portugal)

2. Barcelona (Espanha)

3. Kairat (Cazaquistão)

4. Ekonomac (Sérvia)

5. Inter Movistar (Espanha)

6. Gyor (Hungria)

7. Chrudim (Rep. Checa)

8. Araz (Azerbaijão)

9. Benfica (Portugal)

10. Bratislava (Eslováquia)