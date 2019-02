Equipa espanhola venceu por 4-0.

Futsal. Seleção feminina perde final do Europeu com a Espanha

Equipa espanhola venceu por 4-0.

A seleção feminina de futsal perdeu por 4-0 na final do primeiro Campeonato da Europa com a congénere espanhola, realizada no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

A Espanha começou a construir o triunfo logo aos três minutos com um golo de Mayte. Três minutos decorridos já a equipa espanhola aumentava para 2-0 através de Anita. A equipa portuguesa procurou reagir e foi criando algumas oportunidades, mas a guarda-redes adversária, Silvia Aguete, respondeu sempre com intervenções de qualidade. Amelia Romero apontou o 3-0 aos dez minutos e, apesar do apoio do público, Portugal não se mostrava capaz de marcar.

Na segunda parte, as portuguesas aumentaram a pressão e remataram mais, mas Silvia Aguete esteve sempre à altura. Enquanto as portuguesas tentavam tudo - incluindo jogar com guarda-redes avançado -, a formação espanhola mantinha-se calma e iria chegar ao 4-0 a quatro minutos do final por intermédio de Vanessa Sotelo.

Em 27 jogos, esta foi a 15ª derrota (contra apenas cinco triunfos) da equipa portuguesa com as espanholas.

