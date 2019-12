Depois de ter anunciado a saída do Inter Movistar no final da época, o internacional português deverá rumar ao futsal francês. A notícia é avançada pelo L’Équipe que fala num contrato de três temporadas com o Acces FC, clube sediado em Paris.

Futsal. Ricardinho tem acordo para jogar em França

Depois de ter anunciado a saída do Inter Movistar no final da época, o internacional português deverá rumar ao futsal francês. A notícia é avançada pelo L’Équipe que fala num contrato de três temporadas com o Acces FC, clube sediado em Paris.

Fundado em 2008, o Acces FC é o atual segundo classificado do campeonato de futsal francês. No palmarés soma apenas uma Taça de França, conquistada em 2017.



O jogador luso anunciou a 25 de novembro a decisão de forma colocar um ponto final na sua ligação de sete temporadas com o Inter Movistar, onde conquistou cinco títulos de campeão nacionais, três Supertaças, três Taças de Espanha e ainda uma Taça do Rei. No plano internacional destacam-se duas Ligas dos Campeões conquistadas em 2016/17 e 2017/18.

Com a formação divida entre Miramar e Benfica, Ricardinho prepara-se assim para rumar ao quarto campeonato estrangeiro da carreira. Antes conta com passagens por Nagoya Oceans (Japão), CSKA Moscovo (Rússia) e Inter Movistar (Espanha).

