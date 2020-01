Encontro acontece no domingo, a partir das 18h, no pavilhão de Weiler-la-Tour.

Futsal. Red Boys Aspelt–ALSS é o destaque da jornada 11

Álvaro CRUZ

"Vamos ter pela frente um adversário forte e motivado, mas encaramos este jogo com o objetivo de conquistar os três pontos para consolidarmos o nosso terceiro lugar", atira Domenico Laporta, treinador e dirigente da ALSS Schuttrange, na análise ao encontro que a sua equipa vai disputar domingo, contra o Red Boys Aspelt, no pavilhão de Weiler-la-Tour, a partir das 18h.

As duas equipas encontram-se na terceira posição da tabela classificativa, juntamente com a Amicale Clervaux, todos com 21 pontos, e o jogo promete emoções fortes. Para o responsável da ALSS, "este jogo vai ser diferente daquele que disputámos na primeira volta, o qual vencemos por 9-2. O Red Boys possui bons jogadores e a jogar em casa torna-se um adversário extremamente difícil de ultrapassar", recorda Laporta.

O responsável que não quis comentar a saída do treinador Filipe Pinto do comando técnico da equipa há uma semana. "O Filipe já não é o nosso treinador. Neste momento, o foco vai inteiramente para o próximo jogo. Vou assumir o comando da equipa, com a ajuda do Gabi, e acredito que com uma vitória no domingo ficaremos mais perto do nosso objetivo que é um lugar entre os quatro primeiros", concluiu.

Nos outros encontros relativos à 11.ª jornada da primeira liga luxemburguesa de futsal, o líder Racing Luxembourg recebe na capital o FC Nordstad em jogo agendado para as 18h.

Também a partir das 18h de domingo, US Esch Futsal e RAF Team Differdange medem forças no pavilhão de Lallange, num encontro em que a equipa da casa parte como favorita à vitória. Ainda no domingo, mas a partir das 21h, o FC Differdange recebe o CS Fola no pavilhão de Oberkorn, último classificado e única equipa que ainda não pontuou.

Por último, na segunda feira o FC Wiltz 71 recebe no seu reduto a equipa da Amicale Clervaux, no dérbi do norte. O encontro está agendado para as 20h, no Centro Desportivo de Niederwiltz.