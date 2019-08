O Racing Futsal Luxembourg voltou a perder, ontem, no segundo encontro da 'poule' de apuramento da pré eliminatória da Liga dos Campeões, Grupo E.

Futsal: Racing volta a perder na Liga dos Campeões

O Racing Futsal Luxembourg voltou a perder, ontem, no segundo encontro da 'poule' de apuramento da pré eliminatória da Liga dos Campeões, Grupo E.

Depois da derrota no jogo inaugural frente aos austríacos (e anfitriões da prova) do FC Allstars Wiener Neustadt, por 6-3, o campeão luxemburguês foi goleado pelos alemães do TSV Weilimdorf, a melhor equipa do grupo, por 9-3.



No último confronto da ronda, amanhã, a equipa da capita encerra a sua participação na UEFA Futsal Champions League contra o Sparta Belfast, da Irlanda do norte, a partir das 18h.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.