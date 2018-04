O Racing carimbou domingo o passaporte rumo à final do campeonato nacional de futsal, ao vencer no reduto da US Esch, por 4-2, no jogo 2 do play-off do título, disputado em Esch-Lallange.

Futsal: Racing na final do campeonato nacional

O Racing carimbou domingo o passaporte rumo à final do campeonato nacional de futsal, ao vencer no reduto da US Esch, por 4-2, no jogo 2 do play-off do título, disputado em Esch-Lallange.

No primeiro jogo após a conquista da Taça do Luxemburgo de futsal, Admir Agovic (1), Carlos Soares (1), Rafael Valente (1) e Ramiro Valente (1) fizeram os golos do Racing, comandados por André Sério. Já Abílio Costa (1) e Miguel Borges (1) marcaram para a US Esch, do treinador Frederico Silva.

O Racing eliminou assim a US Esch ao vencer os dois primeiros encontros desta meia-final e segue para a final do campeonato.

Ramiro Valente (Racing) e Rui Pereira (US Esch). Foto: Stéphane Guillaume

Já o campeão nacional em título, o FC Differdange foi , no passado dia 5, ao reduto da Amicale Clervaux vencer, por 4-3, e empatou a eliminatória (1-1), em jogo das meias finais do campeonato nacional, disputado no Centre Sportif, em Reuler.

Depois da vitória da Amicale (10-8) no primeiro jogo do play-off do título, o Differdange redimiu-se e ganhou em Reuler.

Os campeões nacionais, orientados por Jorge Branco “Xana”, conseguem desta forma igualar a eliminatória e forçam a realização do jogo 3, que terá lugar no próximo dia 15, no reduto do Differdange.

Rafael Pinto (Amicale Clervaux) e António Abreu (FC Differdange 03). Foto: Stéphane Guillaume

No jogo de relegação/promoção (‘barrage’), o Latdevils Garnich (Ligue2) recebeu e venceu domingo o FC Nordstad (Ligue1), por 7-5, no Hall sportif Elsi Jacobs, em Garnich.

Com o triunfo, a equipa de Jorge David empatou a eliminatória (1-1) e deixa todas as decisões para o jogo 3.

Resultados dos jogos 2 do play-off - título:

Amicale Clervaux 3-4 FC Differdange 03

US Esch 2-4 Racing FC Union Luxembourg

Play-off de promoção-relegação

58 Latdevils Garnich 7-5 FC Nordstad.

