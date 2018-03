O Racing Luxembourg fechou a fase regular só com vitórias ao receber e bater este domingo a US Esch, por 6-3, em jogo da 18° e última jornada da fase regular da Ligue 1, o principal escalão do futsal no Luxemburgo.

Futsal: Racing fecha fase regular só com vitórias

A equipa da capital, orientada por André Sério, chegou ao triunfo com golos de Joe Monteiro Da Veiga (3), Rafael Valente (2) e Tiago Alexandre Da Silva Rodrigues (1). Já a equipa de Esch, comandada pelo treinador Frederico Silva, marcou por Alex Gonçalves (2) e Diogo Pereira (1).

Com este triunfo, o Racing conseguiu 18 vitórias nas 18 jornadas da fase regular e termina esta fase no primeiro lugar, com 54 pontos.

A foto de 'família' da equipa do Racing Luxebourg Futsal Foto: Á. Cruz

Os primeiros objetivos da época estão alcançados. “O balanço é obviamente muito positivo. Não só conseguimos alcançar os nossos dois primeiros objetivos, que era chegar aos play-offs do título e à final da Taça do Luxemburgo, como também assegurámos o primeiro lugar apenas com vitórias, isto pelo segundo ano consecutivo”, afirmou, ao CONTACTO, Tiago Fernandes, diretor desportivo da equipa de futsal do Racing.

“É óbvio que é um grande motivo de orgulho, mas temos a plena consciência que nada ainda está ganho. Os jogos verdadeiramente cruciais estão agora à porta”, alerta o dirigente.

Para além de ter terminado esta fase só com vitórias, o Racing chega aos play-offs do título com o melhor ataque (153 golos marcados) e a segunda melhor defesa (63 golos sofridos).

“O sucesso deve-se a todas as pessoas que acreditam neste projeto e que estão cá de corpo e alma, seja no terreno ou fora dele. Não é fácil construir algo assim num espaço de dois anos, mas devemos esse sucesso aos jogadores, staff, familiares, adeptos e patrocínios”, afirma Tiago Fernandes.

Tiago Fernandes, director desportivo do Racing - Futsal. Foto: Stéphane Guillaume

Contudo, há uma pessoa que merece destaque por parte do dirigente. “Todos contribuíram e contribuem irrefutavelmente para o sucesso da nossa equipa, mas há uma pessoa que tenho de destacar pela sua força, motivação e competência: o nosso treinador André Sério”, rematou o responsável do Racing Luxembourg.

Depois da fase regular, há os play-offs do título que arrancam já no próximo fim de semana e a final da Taça do Luxemburgo, marcada para 2 de abril.

“Agora, é continuar com a mesma serenidade perante as dificuldades e adversidades, com a mesma garra nos duelos que se avizinham e com a mesma determinação para chegarmos aonde sonhamos chegar: vencer a taça e sermos campeões do Luxemburgo”, enfatizou Tiago Fernandes.

US Esch nos play-offs, FC Bettendorf garante Ligue1, RAF despromovido

A última jornada da fase regular da Ligue1 foi recheada de emoções e tudo ficou decidido apenas após o jogo desta segunda-feira, entre o FC Nordstad e o Sparta de Dudelange.

Apesar da derrota no reduto do Racing, a US Esch assegurou a última vaga no play-off para o título, depois da derrota do Sparta na casa do FC Nordstad, por 15-7.

Felipe Silvestre, responsável do futsal da US Esch. Foto: Stéphane Guillaume

Felipe Silvestre, responsável máximo do futsal da US Esch, respirou de “alívio” no final do encontro que permitiu carimbar o passaporte da sua equipa para lutar pelo título.

“Obviamente estou contente e satisfeito por conseguirmos alcançar um dos objetivos da temporada. Tem sido uma época difícil e de muita luta, mas provámos que estamos vivos e no caminho certo”, disse, ao CONTACTO, Felipe Silvestre.

Nos play-offs, a US Esch vai ter como adversário o invicto Racing. “Agora temos pela frente uma tarefa complicada e um adversário difícil. O Racing já provou que não é uma equipa qualquer, ainda não perdeu qualquer jogo o que deixa antever uma missão quase impossível. Mas estou em querer que, com a nossa garra e determinação, teremos uma palavra a dizer neste play-off”, rematou Felipe Silvestre.

Para além do Racing (1°) e da US Esch (4°), os play-offs do título terão ainda outro ‘duelo’ interessante: o campeão FC Differdange (2°) vai defrontar a Amicale Clervaux (3°).

Nesta última e derradeira jornada da fase regular, o FC Bettendorf, treinado por Paulo Ferreira, assegurou a manutenção na Ligue 1, depois de vencer no terreno da Titus Pétange, por 6-4. A equipa do norte beneficiou ainda do escorregão do RAF Differdange, que perdeu em casa com a Amicale, por 7-5. O resultado relega o RAF para o último lugar do campeonato e consequente descida à Ligue2.

FC Bettendorf Foto: Stéphane Guillaume

No último jogo da fase regular, o FC Nordstad recebeu e bateu esta noite o Sparta de Dudelange, por 15-7. Com este resultado, o FC Nordstad termina no 9° lugar e vai disputar o jogo de relegação e pode alimentar o sonho da permanência na Ligue1. Já o Sparta falhou o tão desejado acesso ao play-off do título e terminou em 5° lugar.

FC Nordstad Foto: Stéphane Guillaume

Na Ligue 2 já estava tudo resolvido à partida para a última jornada: O Red Boys Aspelt terminou em primeiro e sagrou-se campeão do escalão secundário, assegurando a subida automática à Ligue1. Quem também pode subir é o Latdevils Garnich, que terminou em segundo e vai disputar o jogo de acesso ao escalão principal.



Classificação final após a fase regular da Ligue 1. Fonte: bfutsal.com

Resultados da 18° e última jornada da fase regular da Ligue 1:



Union Titus Pétange Futsal - FC Bettendorf : 4-6

RAF Differdange - Amicale Clervaux Futsal : 5-7

Racing FC Union Luxembourg - Futsal US Esch : 6-3

FC Differdange 03 - Samba 7 Futsal Niederkorn : 12-3

FC Nordstad - Sparta Dudelange :15-7.

Resultados da 15° e última jornada da fase regular da Ligue 2:

CS Fola Esch - Futsal Wilwerwiltz : 5-4

Red Boys Aspelt - All Stars Colmar-Berg: 8-8



FC Wiltz - Latdevils Garnich: 4-8.



Paulo Dâmaso



