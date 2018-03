O Racing e a Amicale estão em vantagem na corrida ao título de campeão nacional do Luxemburgo de futsal ao terem vencido o primeiro jogo dos play-offs. Caso repitam o triunfo no segundo jogo, as duas equipas vão defrontar-se na final da época 2017/18.

Futsal: Racing e Amicale em vantagem na corrida ao título

Paulo Jorge Das Neves Dâmaso O Racing e a Amicale estão em vantagem na corrida ao título de campeão nacional do Luxemburgo de futsal ao terem vencido o primeiro jogo dos play-offs. Caso repitam o triunfo no segundo jogo, as duas equipas vão defrontar-se na final da época 2017/18.

No primeiro encontro das meias-finais, o Racing jogou em casa e foi sem dificuldade que bateu a US Esch, por 8-2.

A equipa da capital do país, liderada por André Sério, voltou a somar mais um triunfo no campeonato e continua imbatível: 19 jogos, 19 vitórias.

Carlos Soares (3), Joe Monteiro Da Veiga (3) e Tiago Alexandre Da Silva Rodrigues (2) marcaram os golos do Racing.

Já a US Esch, orientada por Frederico Silva, marcou por intermédio de Moisés Da Costa Espilio (2).

Daniel Vieira (FC Differdange 03) e Ernad Mašić ( Amicale Clervaux Futsal) Foto: Stéphane Guillaume

Na outra meia-final, o campeão nacional em título, o FC Differdange foi surpreendido pela Amicale Clervaux no seu reduto e perdeu por 10-8.

Os campeões nacionais, conduzidos pelo treinador Jorge Branco Xana, marcaram por Tiago Costa (3), António Abreu Pereira (1), Daniel Vieira (1), Jorge Rafael Mendes Pereira (1), José Vieira Teixeira (1) e Ruben Daniel Oliveira Cordeiro (1).

Já a Amicale Clervaux, liderada pelo técnico Filipe Pinto, chegou ao triunfo com tentos de Guri Ferreira (5), Ernad Mašić (2), Igor Amaro (1), João Da Silva Soares (1) e beneficiou ainda de um autogolo.

No jogo de relegação/promoção (‘barrage’), o FC Nordstad (Ligue1) recebeu e venceu o aspirante Latdevils Garnich (Ligue2), por 8-6, estando em vantagem na eliminatória.

Resultados dos play-offs título (jogo 1):

Racing FC Union Luxembourg - Futsal US Esch : 8-2

FC Differdange 03 - Amicale Clervaux Futsal : 8-10

Resultado do jogo de ‘barrage’ Ligue1-Ligue2 (jogo1):

FC Nordstad - 58 Latdevils Garnich : 8-6.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.