O Racing Luxembourg terminou a sua primeira participação na UEFA Futsal Champions League com uma vitória por 6-3 frente aos galeses do Cardiff University Futsal Club. Uma vitória que ficará para a história do clube como a primeira no panorama internacional.

Futsal: Racing despede-se das competições europeias com uma vitória

O Racing Luxembourg terminou a sua primeira participação na UEFA Futsal Champions League com uma vitória por 6-3 frente aos galeses do Cardiff University Futsal Club. Uma vitória que ficará para a história do clube como a primeira no panorama internacional.

A formação da capital ainda esteve empatada a uma bola, mas no segundo tempo Guedes e Carlos Soares, com um 'bis' cada um, acabaram por garantir uma vitóroa robusta e mereceida perante um adversário que nunca nunca conseguiu contrariar a maior qualidade da formação grã-ducal.

Com duas derrotas, frente aos bulgaros do Varna e aos polacos do Record Bielsko-Biała, e uma vitória contra o Cardiff University Futsal, o Racing Luxembourg despede-se das provas europeias de cabeça erguida.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.