Com duas derrotas e um triunfo na UEFA Futsal Champions League, o Racing foi terceiro do grupo e falhou a qualificação. No entanto, o diretor desportivo mostra–se satisfeito com a imagem positiva que o clube deixou e pretende repetir a experiência europeia ao mais alto nível para continuar a evoluir.

Desporto 2 min.

Futsal: Racing despede-se da UEFA Champions League com uma vitória

Com duas derrotas e um triunfo na UEFA Futsal Champions League, o Racing foi terceiro do grupo e falhou a qualificação. No entanto, o diretor desportivo mostra–se satisfeito com a imagem positiva que o clube deixou e pretende repetir a experiência europeia ao mais alto nível para continuar a evoluir.

O Racing Luxembourg despediu-se no domingo da fase de apuramento da UEFA Futsal Champions League com uma vitória frente aos galeses do Cardiff University, por 6-3, saindo da competição com um sinal diferente.

Depois da dececionante derrota no primeiro jogo perante os búlgaros do Varna City por 5-3 e da goleada sofrida frente aos polacos do Record Bielsko-Biala (11-2), a vitória que o grupo ambicionava aconteceu frente aos galeses do Cardiff. Um triunfo que Tiago Fernandes, diretor desportivo dos campeões do Luxemburgo, considerou “merecido”. “Foi pena termos perdido o primeiro encontro com os búlgaros do Varna, até porque dominámos durante a primeira parte e fomos para o intervalo a vencer por 3-1. No entanto, no segundo tempo, talvez por ansiedade e alguma falta de experiência, cometemos certos erros que nos foram fatais e acabámos por perder por 5-3”, recorda.

“Foi uma derrota amarga para todo o grupo, porque todos sentiram que tínhamos capacidade para ganhar. Mas também sabemos que é com os erros que aprendemos e podemos melhorar no futuro”, indica.

Goleada e melhor golo da competição

Seguiu-se o jogo frente aos polacos do Record Bielsko-Biala, equipa anfitriã desta fase de apuramento, com uma goleada por 11-2 que Tiago Fernandes comenta: “Jogámos frente ao adversário mais forte do grupo e os números traduzem bem essa diferença entre nós e eles. Os jogadores da formação polaca são todos profissionais, exibindo uma excelente condição física e técnica”, explica. “A primeira parte foi bastante difícil. Sofremos sete golos e demonstrámos grande dificuldade em produzir jogo ofensivo, mas no segundo tempo tudo foi diferente. Os jogadores deram o máximo e conseguiram atacar por diversas vezes com jogadas bem delineadas, marcando dois golos, um deles, por intermédio de Tiago Silva, eleito o melhor desta fase preliminar. Apesar de termos perdido de forma inequívoca, foi um dos momentos mais importantes e dos quais mais me orgulho desde que abracei o futsal”, enfatiza o jovem dirigente.

Depois, veio a vitória frente ao Cardiff, um desfecho lógico perante o valor das duas formações, mas que não foi fácil. “O jogo anterior tinha deixado marcas de cansaço, mas queríamos muito conquistar esta vitória. A equipa jogou concentrada e conseguiu ultrapassar o pressing dos galeses com inteligência. A eficácia ofensiva foi fundamental na obtenção de um triunfo sem qualquer contestação e ao mesmo tempo histórico para o clube”, justifica.

Tiago Fernandes considerapositivo o balanço da equipa na competição e diz que pretende repetir esta experiência ao mais alto nível: “O grupo viveu momentos extraordinários e importantes para o nosso crescimento como equipa que quer repetir nas próximas competições”, remata.

Á. Cruz

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.