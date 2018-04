O Racing Luxembourg goleou este domingo o FC Nordstad por 12-3 e conquistou a Taça do Luxemburgo de futsal. Num jogo de sentido único, mas sem grande espetáculo, a equipa da capital fez a festa no complexo desportivo Atert, em Bertrange, que encheu por completo, juntando mais de 1.200 pessoas.

Desporto 16

Futsal: Racing conquista Taça do Luxemburgo com goleada ao Nordstad

O Racing Luxembourg goleou este domingo o FC Nordstad por 12-3 e conquistou a Taça do Luxemburgo de futsal. Num jogo de sentido único, mas sem grande espetáculo, a equipa da capital fez a festa no complexo desportivo Atert, em Bertrange, que encheu por completo, juntando mais de 1.200 pessoas.

O favoritismo do Racing Luxembourg confirmou-se assim que o jogo começou. A vitória da formação da capital começou a escrever-se aos 35 segundos de jogo, quando Joe Monteiro inaugurou o marcador, aparecendo isolado frente ao guarda-redes contrário. O FC Nordstad ainda tentou equilibrar a partida, mas os comandados do treinador André Sério nunca concederam veleidades aos nortistas que, apesar do empenho e determinação, nunca conseguiram contrariar a maior valia dos adversários, cometendo vários erros individuais que lhes custaram caro.



Joe Monteiro, a meias com um defesa adversário, marcou o segundo golo aos nove minutos e, aos 11, Ramiro Valente fez o 3-0, para gáudio do muito público afeto ao Racing. Os nortistas reagiram, reduziram para 1-3 por intermédio de André Martins na transformação de um livre de 10 metros, mas sofreram mais dois golos até ao intervalo.

16 A festa do Racing com a conquista da Taça do Luixemburgo. Foto: Christian Kemp

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A festa do Racing com a conquista da Taça do Luixemburgo. Foto: Christian Kemp A equipa do Racing Luxembourg, que conquistou a Taça do Luxemburgo de futsal. Foto: Christian Kemp Andre Martins (FC Nordstad l.) gegen Admir Agovic (Racing r.) / Futsal, Finale Coupe Futsal, Racing - FC Nordstad / 02.04.2018 / Bartringen / Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp A claque do Racing nas bancadas do complexo desportivo Atert. A claque do FC Nordstad. Foto: Christian Kemp Joe Monteiro da Veiga inaugurou o marcador para o Racing no primeiro minuto da partida. Foto: Christian kemp André Martins (FC Nordstad) e Admir Agovic (Racing), disputam a bola Foto: Christian Kemp Moisés Valente, guarda-redes do Racing. Foto: Christian Kemp André Martins goi zum dos melhores do FC Nordstad Foto: Christian Kemp Uma fase mais disputada do jogo. Foto: Christian Kemp O treinador do Fc Nordstad, Tiago Silva Foto: Christian Kemp André Sério, treinador do Racing a dar instruções aos seus jogadores. Foto: Christian Kemp Carlos Soares (Racing l.) gegen Mike Carvalho (FC Nordstad r.) / Futsal, Finale Coupe Futsal, Racing - FC Nordstad / 02.04.2018 / Bartringen / Foto: Christian Kemp O Racing (de branco) foi superior durante toda a partida. Foto: Christian Kemp Carlos Soares, de branco, remata para o seu primeiro golo. Foto: Christian Kemp A alegria de mais um golo do Racing. Foto: Christian Kemp

No segundo tempo, a fisionomia do jogo não se alterou. Os homens da capital, que perderam a final da época passada frente à Amicale Clervaux, continuaram a mandar no jogo e construiram uma vitória robusta, por 12-3, num encontro que dominaram do primeiro ao último minuto, frente a um adversário manifestamente mais fraco, mas que ainda assim dignificou o espetáculo.

Não perca a reportagem completa desta final do Contacto desta semana.



Á. Cruz



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.