Futsal. Proibido de treinar no Luxemburgo, Differdange vai estagiar em Portugal

Henrique DE BURGO Devido à prorrogação das medidas restritivas no País, a equipa treinada por Bruno Amaral vai estagiar em Ovar para o jogo decisivo de 16 de janeiro da Champions.

A equipa de futsal do Differdange vai efetuar o estágio de preparação para os 16 avos da Liga dos Campeões na cidade de Ovar, em Portugal. A decisão foi anunciada ontem à tarde pela equipa do sul do país, depois da prorrogação das medidas restritivas, que também proíbem atividades nos pavilhões e ginásios, até 15 de janeiro do próximo ano.

Dada a impossibilidade de treinar no Luxemburgo, com vista ao jogo decisivo marcado para 16 de janeiro (às 19h) em casa dos checos FK Chrudim, o Differdange optou por viajar até Portugal.

Segundo um comunicado da formação treinada por Bruno Amaral, a equipa vai estar isolada em estágio, numa pousada, entre 27 de dezembro e 14 de janeiro e não será permitido nenhum contacto com pessoas fora do grupo.

Recorde-se que devido à interdição dos jogos no Grão-Ducado decretada pela Federação Luxemburguesa de Futebol, o Differdange acabou por receber e eliminar na fase anterior os campeões de Inglaterra no lado da fronteira francesa, em Cosnes-et-Romain. Com essa vitória, o Differdange tornou-se na primeira equipa do Grão-Ducado a entrar para os 16 avos de final da Liga dos Campeões de futsal.



