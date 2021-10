As emoções de Ricardinho e os elogios de Marcelo Rebelo de Sousa na condecoração da equipa das Quinas, campeã do mundo, esta tarde. "Vocês são históricos", disse o capitão à restante seleção portuguesa.

Futsal. Presidente da República condecora campeões portugueses

O presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa condecorou esta tarde os heróis portugueses de Futsal com a Ordem do Infante D. Henrique, tornando toda a equipa e o seu selecionador Jorge Braz comendadores de Portugal.

Desde a noite de domingo, que a seleção campeã do mundo, após ganhar em grandes penalidades à Argentina, não tem parado com tanta celebração, e homenagem. Selecionador e jogadores confessam que "ainda estão a viver um sonho".

Numa cerimónia muito emotiva, nos jardins do Palácio de Belém, a equipa das Quinas foi agraciada, um a um, pelo Presidente da República que não poupou elogios aos jogadores. O último discurso pertenceu a Ricardinho, capitão da equipa, que emocionado se dirigiu aos seus colegas.

LUSA

A emoção de Ricardinho

"Vocês são históricos", disse Ricardinho lembrando que parte deles já estivera no Palácio de Belém a ser agraciado, em 2018, quando se tornaram campeões da Europa de Fustal e "hoje somos campeões do mundo".

Ricardinho que declarou no início tentar não se emocionar, não conseguiu. "Obrigado por tudo o que dão ao nosso país, é um orgulho ser o vosso capitão, e sintam-se orgulhosamente portugueses, porque conquistaram o mundo", disse o capitão dirigindo-se à restante equipa, lembrando ainda que os novos campeões do mundo de futsal "são um exemplo para milhares de crianças".

LUSA

O mesmo tinha dito antes Marcelo Rebelo de Sousa no seu discurso onde deixou palavras especiais a Ricardinho por ele, ter passado por momentos complicados com o tendão meses antes, tendo mesmo de ser operado e a sua prestação no campeonato do mundo ter estado tremida. Mas o jogador conseguiu "escrever mais um pouco da história". Ricardinho "já era história, decidiu sair da história e voltou para fazer uma última vez história", declarou o Presidente da República. E acrescentou: "Todos nos passámos a discutir o tendão do Ricardinho como um problema nacional". Marcelo não gosta de despedidas por isso o que "dizemos a Ricardinho é um até logo, não é uma despedida".

Um exemplo para as crianças

Jorge Braz também foi elogiado pelos seus jogadores. "O nosso grande líder que nos faz acreditar", como mencionou Ricardinho, que para já "quer continuar a viver o sonho atual" e não falar no próximo campeonato.

Marcelo Rebelo de Sousa recordou que os portugueses "quando são muito bons são os melhores, ou pelo menos dos melhores", e assim são os campeões do mundo de Futsal. Mas não só, pelo mundo, os portugueses são os melhores sejam cientistas, das Forças Armadas, professores", ou outros. E o Presidente da República frisou que gosta de repetir que os portugueses são os melhores porque ainda há quem não tenha grande autoestima.

🇵🇹 WORLD CHAMPIONS! 🏆



🤩 Portugal win their first #FutsalWC with a 2-1 win against holders Argentina in Kaunas - two goals from @panyvarela18 giving the European champions victory ⚽⚽🎉🎉🎉🎉🎉 https://t.co/ppcCKwXGbJ pic.twitter.com/j2fVX7jFjH — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) October 3, 2021

Voltando-se para a equipa das Quinas Marcelo Rebelo de Sousa realçou que "as vitórias sucessivas destes jogadores de Futsal são motivadoras para as crianças e jovens". E confessou que os seus netos "um em Londres, as netas no Dubai e outro neto no Brasil" seguiram os jogos da equipa portuguesa neste campeonato do Mundo. E como eles, também "portugueses em todo o mundo" torceram pela equipa de Jorge Braz.

O Presidente da República realçou como o Futsal se tornou uma modalidade popular e a prova foram os portugueses que estiveram no estádio da Lituânia a dar apoio à seleção, sobretudo os estudantes de Erasmus naquele país e arredores, e os portugueses que viajaram de propósito para assistir à prestação dos portugueses em campo, que acabou coroada com a Taça do mundo. Os portugueses heróis fizeram o povo sofrer até ao último minuto, um "teste aos cardíacos, mas é a nossa forma muito própria de fazer história", recordou Marcelo Rebelo de Sousa.

