Ricardinho foi eleito pela sexta vez na carreira - quinta consecutiva - melhor jogador de futsal do Mundo. A consagração do português ocorreu nos prémios anuais do site Futsal Planet.

Futsal português premiado com títulos mundiais

Ana Catarina Pereira, jogadora do Benfica e da Seleção Nacional, foi considerada a melhor guarda-redes, Jorge Braz o melhor Selecionador e Portugal a melhor seleção.

Mas há mais portugueses no pódio: o Sporting foi votado como segunda melhor equipa mundial, Fifó (Benfica) a terceira melhor jogadora e Nuno Dias (Sporting) o terceiro melhor treinador.

A equipa leonina tem ainda mais um representante nos lugares de honra, já que o guarda-redes brasileiro Guita foi considerado o terceiro melhor do planeta.

A votação foi levada a cabo por 161 especialistas mundiais em futsal.

