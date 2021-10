Portugal, que vai defender o título europeu conquistado em 2018, na Eslovénia, integrou o pote 1 do sorteio realizado em Zeist, destinado às seleções mais bem posicionadas no ranking da UEFA.

Futsal. Portugal fica no grupo A, com Países Baixos, Ucrânia e Sérvia ou Bielorrússia

A seleção portuguesa de futsal, campeã europeia e mundial, ficou integrada no grupo A do Euro2022, em conjunto com os anfitriões Países Baixos, Ucrânia e o vencedor do ‘play-off’ entre Sérvia e Bielorrússia, ditou o sorteio realizado hoje.

Portugal, que vai defender o título conquistado em 2018, na Eslovénia, integrou o pote 1 do sorteio realizado em Zeist, destinado às seleções mais bem posicionadas no ranking da UEFA, no qual se incluíam também a Espanha, recordista de títulos na prova, com sete troféus, a Rússia, campeã em 1999, e o Cazaquistão.

A equipa lusa, que alcançou também um segundo lugar na prova, em 2010, e dois quartos, em 2007 (numa edição realizada em Portugal) e 2014, vai disputar em Amesterdão e Groningen os jogos do grupo A da fase final do Europeu, que decorrerá entre 19 de janeiro e 06 de fevereiro de 2022.

