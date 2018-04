Futsal: Pedro Marques é o novo treinador do Sparta Dudelange

Pedro Marques, de 40 anos, é o novo treinador da equipa de futsal masculina do Sparta de Dudelange, anunciou o clube que milita na Ligue 1, o principal escalão do futsal no Luxemburgo.

Paulo Jorge Das Neves Dâmaso Pedro Marques, de 40 anos, é o novo treinador da equipa de futsal masculina do Sparta de Dudelange, anunciou o clube que milita na Ligue 1, o principal escalão do futsal no Luxemburgo.

O clube e o técnico português assinaram por duas épocas, ou seja, até julho de 2020. “É com imensa satisfação que anuncio que cheguei a acordo com o Sparta Dudelange, da primeira divisão do Luxemburgo, para orientar a sua equipa durante as próximas 2 épocas. Será um projeto muito aliciante e que me traz a enorme motivação e ambição de meter o clube a lutar por título nacionais”, referiu Pedro Marques, na sua conta na rede social Facebook.

Pedro Marques, campeão na Suíça pelo RCD Fidel Futsal, substitui Marco Sousa (ex-treinador principal) e Porfírio Marques (ex-treinador adjunto). Por confirmar está ainda o nome do adjunto que o acompanhará.

Mickael Fernandes e Pedro Marques Foto: Sparta Dudelange / Facebook

“Estou preparado para o desafio que me foi lançado e confiante que tudo temos para atingir os objetivos delineados. Quero agradecer a confiança depositada em mim, pelo modo como correram as negociações, o profissionalismo demonstrado e a ambição de querer tornar o Sparta Dudelange na melhor equipa do Luxemburgo. Aos sócios, adeptos e sponsors prometo que iremos trabalhar muito para levar o clube ao topo do Futsal Luxemburguês”, prometeu Pedro Marques.

Novo diretor desportivo

O Sparta de Dudelange anunciou ainda o nome do novo diretor desportivo do clube: Mickael Fernandes. O jovem português de 25 anos, que assinou até julho de 2020, será o responsável pela parte desportiva do clube, quer seja para o recrutamento, enquadramento do Projecto Desportivo ou as relações internacionais.

Mickael Fernandes e Dani Marques, presidente do Sparta de Dudelange (futsal) Foto: Sparta Dudelange / Facebook

“Assegurará também o enquadramento da nossa equipa feminina para o mesmo período indicado. Como intermediário licenciado da UEFA no seio da FLF, o sr. Fernandes trará a ambição e o conhecimento necessário para que este projeto possa atingir o seu potencial máximo! Damos-lhe as boas-vindas e desejamos-lhe muito sucesso no nosso clube”, refere o clube na sua página oficial na rede social Facebook.





