Ex-internacional português mostrou-se bastante entusiasmado com o novo desafio e diz que quer ajudar a modalidade a evoluir no Grão-Ducado.

Futsal. Pedro Costa vai treinar o CS Sanem

Álvaro CRUZ

"Estou bastante satisfeito com este novo desafio que me propuseram no Luxemburgo. Esta vai ser uma nova experiência na minha carreira de treinador de futsal que espero seja coroada de êxito", começou por dizer ao Contacto Pedro Costa que vai comandar o CS Sanem, equipa que no passado campeonato garantiu o título de campeão da segunda divisão e a consequente subida ao escalão principal da modalidade no Grão-Ducado.

Desde que deixou o Japão [primeiro como jogador e depois como treinador], passou ainda pelo Torreense, equipa que subiu de divisão, mas depois não teve mais nenhuma proposta concreta para continuar a ser profissional em Portugal, tendo chegado a acordo com a formação do CS Sanem no passado mês de junho.

"Em Portugal tive algumas abordagens de projectos amadores que não foram suficientemente aliciantes e acabei por voltar a jogar no ano passado. Na Ásia, com o 2° nível internacional, posso treinar qualquer equipa de qualquer divisão, mas em Portugal tenho apenas o 1° nível que me impossibilita de orientar os clubes das duas principais divisões. Por isso, optei por dar continuidade à minha carreira no Grão-Ducado", explicou.

No entanto, o popular jogador vai dar início a uma nova fase da sua vida no Luxemburgo que considera, também, ser muito importante. "Para além da paixão que partilho por esta modalidade e do projecto ambicioso que os dirigentes do CS Sanem me apresentaram, vou ter a oportunidade de iniciar uma nova carreira profissional no ramo da construção civil, juntando assim o útil ao agradável."

Com 119 internacionalizações e 53 golos pela Seleção Nacional, Pedro Costa é uma das grandes figuras da história do futsal português e um mestre na arte de bem jogar que conquistou respeito e admiração em todos os clubes por que passou. Deu-se ao luxo de ser campeão no Sporting, Freixieiro e Benfica, consecutivamente, sem qualquer derrota. Esteve no maior feito da história das águias ao conquistar a UEFA Cup, em 2010, sem esquecer os 19 títulos conquistados no Japão, em oito anos, ao serviço do Nagoya Oceans.

Garante que foi pesquisando e avolumando informação sobre o campeonato de futsal no Luxemburgo, considerando-o um projeto com pernas para andar.

"Conheço alguns jogadores e treinadores portugueses de qualidade que foram para o Luxemburgo. Acredito que o campeonato vai continuar a melhorar de ano para ano como tem acontecido. Quanto mais competitividade, melhores resultados irão surgir no futuro", garantiu.

Sobre os objetivos do CS Sanem para a próxima época, Pedro Costa foi esclarecedor e ambicioso: "Sabemos que equipas como o Racing Luxembourg e FC Differdange detêm a hegemonia da prova, mas nós, que somos um clube muito recente, queremos tentar fazer o melhor possível e chegar o mais perto desses clubes. É importante continuar a dar seguimento ao precesso de evolução progressiva que a equipa iniciou recentemente, com segurança e de forma consolidada", vincou.

Sobre a sua importância na equipa e aquilo que poder trazer, Pedro sublinha que a sua experiência "poderá ser um fator importante se os jogadores me quiserem ouvir e trabalhar com objetivos comuns. No entanto, acredito que juntos poderemos fazer um bom trabalho", concluiu.

Reforços e expetativas altas para a próxima época

Filipe Silvestre, diretor desportivo do CS Sanem, mostrou-se bastante feliz com a contratação de Pedro Costa para treinador da sua equipa, salientanto que o CS Sanem "respeita todos os adversários", mas vai abordar a próxima época com "grande ambição."

"Temos garantidos já alguns reforços (Varela ex-Quinta dos Lombos), Nuças e Osvaldo Moreno (ambos ex-Olho Marinho) e Sabry, também um dos bons jogadores da modalidade em Portugal, que juntamente com os que cá temos e o Pedro, dão-nos garantias de podermos lutar pelo play-off título", esclarece.

"Somos uma equipa nova, mas queremos construir o futuro de forma segura e com qualidade", concluiu.

