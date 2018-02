Gonçalo Pessoa, um dos reforços de inverno do Samba Seven Futsal Niederkorn, brilhou no dérbi de Differdange ao ter contribuído com dois golos e uma assistência na vitória da sua equipa, por 7-2, frente ao RAF Team, no domingo.

Desporto 3 min.

Futsal: Novo reforço do Samba Seven já marca

Por Álvaro Cruz



“Foi uma vitória importante para o clube em todos os aspetos. Por aquilo que temos jogado nos últimos encontros, já merecíamos um triunfo robusto e esclarecedor como este”, começou por adiantar o jovem esquerdino ao Contacto após o final do encontro.

A viver há um mês e meio no Grão-Ducado, o lateral esquerdo de 22 anos que integrou os quadros de Vitória de Setúbal e União de Leiria, em Portugal, diz que veio à procura de melhores condições de vida, aceitando o repto do atual treinador e de um amigo de infância.

“Vim para o Luxemburgo graças ao meu atual treinador, Miguel Cavadas, e a um amigo de longa data que me endereçaram o convite há uns meses. Quero arranjar um clube de futebol onde possa jogar com mais regularidade e um emprego para estabilizar a minha vida”, realça o jovem natural de Coimbra que, nos poucos jogos já disputados com os ’canarinhos’, já apontou quatro golos e conta com várias assistências.

Mas a passagem por Setúbal marcou negativamente Gonçalo Pessoa. No clube sadino, foi preterido por André Horta, atualmente jogador do Sporting de Braga. Depois, passou por equipas de menor expressão, caiu no anonimato, mas garante que quer refazer a carreira e a vida no Grão-Ducado: “Tinha feito uma grande época nos juniores do Vitória de Setúbal, mas infelizmente descemos de divisão. No entanto, o treinador e alguns dos dirigentes disseram-me que iria integrar a equipa principal. Só que passados três meses mandaram-me embora sem uma explicação digna. Foi o maior desgosto da minha vida”, confessa, com mágoa, mas afirma estar pronto “para novos desafios.”

Elogiou a forma como foi recebido no Samba Seven Futsal Niederkorn, clube pelo qual promete dar o seu melhor até ao final da época, mas revela ter outras ambições para o futuro. “Os responsáveis do clube acolheram-me muito bem e os meus colegas também. São pessoas muito corretas. Como já conhecia o treinador, estou a adaptar-me com grande facilidade, apesar de me ter lesionado e ainda não estar a cem por cento. Quero muito ajudar o clube a participar no play-off-título, se possível, mas, se não for, a terminar a época o mais acima na tabela classificativa”, garante.

Voltar ao futebol

Depois desta passagem pelo futsal que deverá terminar no final do mês de maio, Gonçalo diz que quer voltar ao futebol, onde se sente melhor.

“Sempre joguei futebol de onze e, como já tive um ou outro contacto, se tudo correr como espero, poderei jogar numa das equipas da Liga BGL na próxima época”, revela.

As diferenças do desporto-rei entre os dois países parecem não incomodar o jogador que se mostra ambicioso e otimista. “Ainda não tenho uma ideia bem formada sobre o futebol luxemburguês, embora, pelo que tenho visto, me pareça que existe uma certa qualidade. Talvez o ritmo competitivo e os níveis de agressividade não sejam tão elevados como em Portugal, mas já vi alguns jogadores interessantes”, vinca.

Até voltar aos relvados, Gonçalo quer ajudar o Samba Seven a ganhar os jogos que restam do campeonato. A participação na competição da Liga BGL deverá ser uma questão de tempo e oportunidade para confirmar as qualidades que fizeram dele um dos mais cobiçados jogadores da sua geração.





