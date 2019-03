A derradeira jornada dos dois campeonatos de futsal promete emoções fortes.

Futsal. Luta pelo título, subidas, descidas e jogo de liguilha decidem-se no fim de semana

Álvaro Cruz A derradeira jornada dos dois campeonatos de futsal promete emoções fortes.

Sparta Dudelange, US Esch Futsal e Red Boys Aspelt discutem o último lugar de acesso ao play-off título, enquanto FC Nordstad e Union Titus Pétange acompanham o FC Bettendorf na descida à segunda divisão e quem disputa a ’liguilha’ com o terceiro classificado da segunda divisão que será conhecido, também, no domingo.



Na luta pelo play-off título, o Red Boys Aspelt, com 24 pontos, parece ter a tarefa mais facilitada, já que recebe no seu reduto o FC Bettendorf, o último classificado.

Com os mesmos pontos, a US Esch desloca-se ao pavilhão da Amicale Clervaux, um reduto sempre difícil para qualquer equipa, enquanto o Sparta Dudelange, que tem 26 pontos, vai ao terreno da UT Pétange que necessita de uma vitória para tentar evitar a descida de divisão.

Na segunda-feira, o FC Nordstad acolhe o Samba 7 Niederkorn e se conseguir uma vitória evita a descida de divisão, não se livrando de ter que jogar contra o terceiro classificado da segunda divisão o jogo de ’liguilha’ que vai decidir se permanece na elite, ou se desce à segunda Liga.

Extinção do futsal em Wilwerwiltz pode chegar às instâncias da UEFA Paulo Brandão, responsável da secção de futsal do clube, sente-se injustiçado com a decisão de acabar com a modalidade depois de a equipa ter subido de divisão. O dirigente equaciona recorrer à UEFA.

Por outro lado, FC Differdange e Racing Luxembourg reeditam o duelo das meias finais da Taça do passado fim de semana que a formação de Differdange ganhou, garantindo um lugar na final. O jogo de prestígio entre os dois primeiros classificados nada decide ao nível da classificação, já que o FC Differdange terminará a fase regular no primeiro lugar.

Na segunda Liga, a dúvida permanece para saber quem acompanha a ALSS na subida de divisão. Com a desqualificação do Wilwerwiltz, a subida vai decidir-se entre FC Wiltz, que tem 28 pontos, e RAF Team quetem 25 e uma desvantagem de 26 golos em relação aos nortistas. No entanto, no último encontro frente ao Miseler Leiwen, o RAF Team, em caso de vitória, assegura pelo menos a presença no jogo que decide ou não a subida de divisão, mas assegura automaticamente a subida se ganhar por mais de 26 golos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.