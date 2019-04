Os jogos Racing-Amicale Clervaux, hoje, e Differdange-Sparta Dudelange, amanhã, marcam os duelos da primeira jornada do playoff do título. FC Nordstad e RAF Team encontram-se, também, no primeiro confronto para ver quem permanece na elite do futsal luxemburguês.

Futsal: Luta pelo título arranca este sábado

A Amicale Clervaux desloca-se hoje à capital para defrontar o Racing. Sérgio Sarmento, presidente da formação nortista, mostra-se otimista e deixa um aviso: “Provámos àqueles que não contavam com a nossa equipa nesta fase que continuamos vivos. Vamos recuperar os lesionados e discutir o resultado olhos nos olhos frente ao Racing, que é uma excelente equipa”, reconhece.

“Vamos jogar com as nossas armas, como é nosso apanágio e no fim fazem-se as contas. O grupo está muito unido”, resume o dirigente nortista.

André Sério, treinador do Racing, conhece bem o adversário e diz que a equipa “terá de jogar no máximo da sua força”.

O técnico da formação da capital sintetiza: “O jogo vai ser muito disputado frente a uma equipa que vencemos duas vezes no campeonato, mas que coloca sempre inúmeros problemas a qualquer adversário. Mas estamos prevenidos e acredito que, com maior ou menor dificuldade, vamos ganhar”.

“A vitória em Differdange veio aumentar os nossos níveis de confiança e provar que continuamos uma equipa extremamente competitiva. Muitos já tinham entregado o título ao Differdange, mas provámos que estamos num excelente momento de forma”, concluiu.

O FC Differdange, que terminou no primeiro lugar, recebe no pavilhão de Oberkorn o Sparta de Dudelange, quarto classificado no final das primeira fase. Esta é a primeira vez que o clube participa de um playoff do título, situação encarada por Nicolas Soares, diretor desportivo, como “um feito histórico para o clube”.

“Conseguimos um lugar no playoff que era um dos nossos objetivos e fomos eliminados da taça pelo Differdange, uma das equipas mais fortes da prova. Creio que, no cômputo geral, o balanço é positivo. Agora, vamos preparar o encontro frente ao Differdange e dar o nosso melhor para tentar seguir em frente”, garante.

“Sabemos que não é fácil porque conhecemos a enorme qualidade do adversário, mas em futsal tudo pode acontecer. Vamos acreditar que podemios vencer”, conclui.

Bruno Amaral, o treinador do FC Differdange, diz que a sua equipa “vai fazer o que tem feito até aqui: jogar para ganhar”.

O técnico português elogiou o adversário, mas diz que a sua equipa está confiante para o encontro: “Esta fase do playoff é sempre especial. Todos os jogos são difíceis até os tornarmos fáceis. Vamos defrontar um adversário com grande qualidade, mas se formos iguais a nós próprios, acredito que poderemos ganhar e seguir em frente”, acentua.

“Sabemos o que temos de fazer. Preocupam-me algumas lesões traumáticas que estamos a tentar debelar, mas acredito que todos os jogadores estão empenhados e preparados para tentar chegar à final”, sublinha.

Sobre o balanço no campeonato, Bruno Amaral mostra-se satisfeito, mas alerta que a equipa “ainda não ganhou nada”. “Tem sido muito positiva a nossa prestação na taça e no campeonato, mas vamos continuar a trabalhar para alcançar os objetivos que passam pela conquista dos dois troféus”. No entanto, o técnico da formação de Differdange lembrou que neste momento “o foco de todos é a vitória no próximo domingo”, remata

FC Nordstad, oitavo da primeira Liga, e RAF Team, terceiro do escalão secundário, jogam para decidir qual a equipa que vai permanecer entre a elite.

Tanto no playoff do título como no jogo de ’liguilha’, a equipa que vencer dois dos três jogos possíveis garante um lugar na final e, no caso do da ’liguilha’, o acesso à primeira divisão”.

