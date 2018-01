Telmo Ferreira anunciou hoje a saída do cargo de treinador do RAF Differdange, equipa que milita na Ligue 1, o principal escalão do futsal no Luxemburgo. A dificuldade em ter jogadores suficientes para treinar e o “empréstimo” de Miguel Borges à US Esch sem o consentimento do técnico foram a gota de água.

Em declarações ao CONTACTO, o treinador Telmo Ferreira confirmou o pedido de demissão. “Após tantas semanas de dificuldades para ter jogadores suficientes para treinar e jogar, confesso que a decisão de "emprestar" um dos nossos jogadores mais influentes na equipa [Miguel Borges], sem que a minha opinião tivesse sido tomada em conta me deixou completamente baralhado”, disse, ao nosso jornal, Telmo Ferreira.

O treinador Telmo Ferreira.

Foto: Stef Guillaume

“Não consigo perceber o sentido de emprestar um jogador a um adversário [US Esch] que estava ao nosso alcance [na qualificação] até a última semana. Por isso questionei-me sobre o que estaria realmente a fazer no clube, e tomei a minha decisão. Mais do que a saída do jogador foi a forma como saiu, "empréstimo" até final da época. Ora vindo de um clube que não tem jogadores para formar um plantel, custa a perceber”, rematou o técnico, que comunicou hoje a sua saída em conversa com Paulo Aguiar, responsável máximo do futsal do RAF Differdange.

À 10° jornada da fase regular da Ligue 1, o RAF Differdange é 9° classificado, com 6 pontos, estando na zona de despromoção.

“Estou constantemente com dificuldades para obter resultados positivos e quando se pretende alargar o grupo para procurar mais vitórias, o clube empresta o "motor" da equipa a um adversário que estava apenas a quatro pontos a nossa frente! Não percebo”, desabafa o técnico.

Em jeito de balanço, Telmo Ferreira, de 40 anos, diz sair com tristeza do RAF e sem ter conseguido colocar em prática o que pretendia.

“Não tive condições para aplicar os meus conhecimentos, limitando-me nestes quatro meses a gerir os jogadores que apareciam para treinar, raramente acima de dez. Foi complicado e um desafio muito difícil desde o início”, explicou o técnico, ex-adjunto de André Soares no extinto SC Bettembourg.

O técnico sai de consciência tranquila e deixa uma mensagem aos jogadores que estiveram a seu lado.

“Principalmente, que sejam humildes e que se e dediquem sempre. Que acreditem. O resto aparecerá naturalmente!”, desafiou Telmo Ferreira. O CONTACTO está a tentar recolher uma reação de Paulo Aguiar, responsável máximo do futsal do RAF Differdange.



(Paulo Dâmaso)



