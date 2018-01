O presidente do futsal do RAF Differdange, Paulo Aguiar, já reagiu ao pedido de demissão do treinador Telmo Ferreira. O dirigente diz que “não estava à espera” da atitude do técnico e da forma "repentina" como este deixou o cargo de treinador do clube da Ligue 1 do futsal no Luxemburgo.

“Não estava à espera [da saída do Telmo] e da forma repentina como saiu. Ele sabe bem a situação que atravessamos e acho que podia ter dado um tempo ao clube para arranjar uma solução. Fiquei surpreendido, mas vamos saber encontrar uma solução”, disse, ao CONTACTO, Paulo Aguiar, dirigente do RAF Differdange.

Telmo Ferreira anunciou esta quinta-feira a saída do cargo de treinador do RAF Differdange. A dificuldade em ter jogadores suficientes para treinar e o “empréstimo” de Miguel Borges à US Esch sem o consentimento do técnico foram a gota de água.

“O Miguel Borges estava decidido a sair [para a US Esch] e a partir do momento em que o jogador quis ir embora não havia nada a fazer. Tentámos tudo o que era possível para que ele continuasse connosco. Ele foi correto connosco e não podíamos bloquear essa saída”, explicou Paulo Aguiar.

“O Telmo informou-me que não estava motivado devido à falta de jogadores e que não estava de acordo com a saída do Miguel. Mas, compensamos essa saída com o reforço de dois grandes jogadores [Adriano e Didi]”, disse o dirigente.

O clube está agora à procura de treinador. “Estamos a estudar todas as hipóteses e estamos abertos a propostas. Procuramos treinador”, rematou Paulo Aguiar.

À 10° jornada da fase regular da Ligue 1, o RAF Differdange é 9° classificado, com 6 pontos, estando na zona de despromoção.

(Paulo Dâmaso)

