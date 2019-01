O FC Differdange 03 anunciou nas redes sociais a contratação de Filipe Cardoso, guarda-redes da equipa de futsal do Braga/AAUM.

Futsal. Guarda-redes troca Braga pelo Differdange

O guarda-redes de 24 anos, conhecido como 'Xot', contava apenas com um jogo no plantel de Paulo Tavares. Sem espaço na equipa minhota, Filipe Cardoso vai prosseguir agora a carreira no Differdange.



Recorde-se que os campeonatos da primeira e segunda divisão encontram-se suspensos por decisão da Federação Luxemburguesa de Futebol, na sequência da agressão ao árbitro e da batalha campal durante o jogo entre Wilwerwiltz-Wiltz (Liga 2), no domingo.