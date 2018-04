O FC Nordstad recebeu e venceu esta segunda-feira à noite o Latdevils Garnich, por 6-4, no terceiro jogo do play-off de relegação/promoção do campeonato nacional de futsal, e garantiu a permanência na Ligue1.

Futsal: FC Nordstad fica na Ligue 1

Com o triunfo de segunda-feira, o FC Nordstad (Ligue1) eliminou o Latdevils Garnich (Ligue2), vencendo dois dos três jogos disputados.

A festa dos jogadores do FC Nordstad. Foto: Stéphane Guillaume

Assim, a equipa de Ettelbruck vai permanecer no principal escalão do futsal luxemburguês. Já o Latdevils Garnich, apesar da excelente recuperação no campeonato secundário, vai continuar na Ligue2 na próxima época desportiva.

Daniel Pereira (FC Nordstad) e Jorge David (Latdevils Garnich) Foto: Stéphane Guillaume





