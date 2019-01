Depois de Ruben Reis (ex-Modicus) ter sido o primeiro reforço da equipa de futsal do FC Differdange, a formação que lidera o campeonato luxemburguês de futsal assegurou a contratação de Filipe Cardoso, guarda-redes que jogava no Sporting de Braga, no campeonato português.

Futsal. FC Differdange contrata guarda-redes ao Braga

Depois de Ruben Reis (ex-Modicus) ter sido o primeiro reforço da equipa de futsal do FC Differdange, a formação que lidera o campeonato luxemburguês de futsal assegurou a contratação de Filipe Cardoso, guarda-redes que jogava no Sporting de Braga, no campeonato português.

Com 24 anos, o novo guardião do FC Differdange vai ocupar a vaga deixada por também guarda-redes Jorge Pereira que regressou a Portugal.



Filipe Costa, responsável da secção de futsal do FC Differdange, congratulou-se pela vinda de Filipe Cardoso, apontando-o como "um grande reforço".

"O regresso do Jorge a Portugal deixou uma vaga no plantel que era importante colmatar. O Filipe Cardoso é um guarda-redes conceituado que vem reforçar o grupo. Jogou vários anos no Sporting de Braga e já tem uma experiência considerável a nível internacional e também no campeonato português. Como vamos abordar alguns dos principais jogos esta segunda volta, era importante reforçar a equipa com um jogador de qualidade", rematou.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.