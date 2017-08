O FC Differdange 03 Futsal rescindiu hoje contrato com o treinador Élio Almeida na sequência do comportamento do técnico após a derrota do FCD03 frente ao FC Liburn, por 6-2, no último jogo do Grupo B da UEFA Futsal Cup. Durante o jogo contra o FC Liburn, o treinador foi expulso e no final do jogo dirigiu palavras menos corretas aos árbitros.

“A saída do Élio é uma situação difícil de viver no clube. Foi uma pessoa que deu tudo pelo futsal e pelo clube. Mas às vezes há ações que não podem passar impunes e, neste caso, não tivemos escolha senão rescindir com o Élio”, disse, ao CONTACTO, Filipe Costa, presidente da secção de futsal do FC Differdange.

“Desejamos tudo de melhor ao Élio. Agora vamos analisar as várias propostas que temos recebido. Mas não vamos escolher um treinador por precipitação. Para já, vamos depositar confiança total nos adjuntos Michael Araújo e Marco Campanha”, revelou o dirigente do clube de Differdange.

Assumo publicamente que errei nas atitudes que tive

Quem também já reagiu ao ‘divórcio’ foi o treinador Élio Almeida, que sublinha que a rescisão aconteceu de forma “correta e cordial”.

“Assumo publicamente que errei nas atitudes que tive, principalmente por ser o líder máximo do grupo de trabalho, tendo o dever de dar bons exemplos perante a minha estrutura, o que não foi o que aconteceu”, começou por escrever Élio Almeida, na sua página pessoal na rede social Facebook.

“Peço desculpas a todos os responsáveis, atletas e adeptos do FC Differdange 03, por ter denegrido a imagem de um clube e de uma estrutura que foi exemplar no decorrer da última época e que muito trabalhou para que esta competição (UEFA Futsal Cup) decorresse da melhor forma possível. Esclareço, também, que esta minha postura, foi um ato isolado, visto tê-lo feito sozinho, num momento irrefletido e de descontrolo emocional, ao qual assumirei totais responsabilidades”, sublinha o treinador, que levou o Differdange à conquista do título de campeão nacional de futsal 2016/17.

“Por fim, aproveito para deixar um agradecimento público, aos responsáveis da estrutura, individualizando os nomes de Filipe Costa, Umberto Cruz e Remy Manso, que me proporcionaram excelentes condições de trabalho e que lideram de uma forma muito profissional este "projeto", desejando que continuem com o trabalho que têm vindo a desenvolver e que alcancem o sucesso desejado. Aos jogadores, os mais dedicados que tive até hoje, desejar-lhes os maiores sucessos pessoais, profissionais e desportivos, porque são verdadeiros Homens e Atletas”, rematou o técnico português.

Clube sai de cabeça levantada da UEFA Futsal Cup

Em declarações ao CONTACTO, Filipe Costa, presidente do futsal do Differdange, traçou um balanço positivo da prestação do clube, apesar do quarto lugar do Grupo B de apuramento da UEFA Futsal Cup.

“Cada um dos jogos foi um grande espetáculo de futsal e demonstramos a todas as pessoas presentes que o Differdange 03 não é equipa que se deve sobrestimar. Foram jogos equilibrados, como se pode ver nas estatísticas da UEFA. Decisivo para os resultados foi falta de experiência. O futsal no Luxemburgo ainda tem trabalho a sua frente. Na minha opinião, não devemos nada a nenhuma das equipas presentes. Saímos de cabeça levantada, e muito orgulhosos do nosso trabalho alcançado nesta fase de grupos”, afirmou Filipe Costa, ao nosso jornal.

Esta foi a primeira vez que o Luxemburgo recebeu e organizou uma eliminatória da UEFA Futsal Cup. O balanço final foi “positivo”.

“A organização deste evento foi um desafio muito grande para nós. Sendo a primeira vez que foi organizado no Luxemburgo, não tivemos ninguém com experiência que nos pudesse ajudar em caso de dúvidas. Felizmente pudemos contar com o apoio da comuna de Differdange, que nos ajudou em tudo que podia, sendo com as infraestruturas, ou até a nível de marketing. A nossa Comitiva de Futsal é pequena, mas muito motivada e competente. No final fizemos um excelente trabalho e correu tudo muito bem. A nossa organização foi elogiada pelos responsáveis da UEFA. Foi um belo espetáculo de futsal, com muita animação durante os jogos, e com uma media de 450 pessoas por dia”, explicou Filipe Costa.

O dirigente considera que esta foi uma boa experiência para o clube e para o futsal luxemburguês em geral.

“O futsal é um desporto muito recente no Luxemburgo e ainda tem que evoluir muito. Uma das razões pela qual quisemos organizar a fase de qualificação aqui no país foi justamente para promover este desporto no Luxemburgo. Não há melhor propaganda que um torneio de nível europeu para atrair novas pessoas a querer conhecer uma modalidade tão cativante como o futsal. Jogar contra equipas deste calibre torna-nos sempre mais fortes. E com os melhores que se aprende. Para nos, é sempre uma experiência única de participar a uma UEFA Futsal Cup. Organizar e jogar em casa tornou a experiência ainda mais especial”, rematou o líder da equipa do Differdange.

Nas quatro linhas, no Centro Desportivo de Oberkorn, o FC Liburn (Kosovo) foi o vencedor do Grupo B, com 9 pontos (3 jogos, três vitórias) e segue para a próxima fase da competição. O FC Differdange 03 ficou no quarto e último lugar do grupo, com apenas 1 ponto conquistado.



