Futsal. Differdange vence London Helvecia e passa aos 16 avos da Champions

Henrique DE BURGO A equipa de futsal do Differdange venceu este domingo o London Helvecia por 6-0 na pré-eliminatória da Liga dos Campeões da modalidade.

Devido à interdição dos jogos no Grão-Ducado decretada pela Federação Luxemburguesa de Futebol, o Differdange acabou por receber os campeões de Inglaterra no lado da fronteira francesa, em Cosnes-et-Romain.

Com esta vitória, a equipa treinada por Bruno Amaral faz história e torna-se na primeira equipa do Grão-Ducado a entrar para os 16 avos-de-final da prova. O Differdange faz agora parte da lista das formações que se juntaram às nove equipas apuradas automaticamente, como são os casos de Sporting e Benfica. O sorteio para os 16 avos-de-final vai ser realizado no dia 9 de dezembro, pelas 13h.

