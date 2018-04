O campeão nacional em título, o FC Differdange foi hoje ao reduto da Amicale Clervaux vencer, por 4-3, e empatou a eliminatória (1-1), em jogo das meias finais do campeonato nacional, disputado no Centre Sportif, em Reuler.

Futsal: Differdange vence Amicale e empata eliminatória

Paulo Jorge Das Neves Dâmaso O campeão nacional em título, o FC Differdange foi hoje ao reduto da Amicale Clervaux vencer, por 4-3, e empatou a eliminatória (1-1), em jogo das meias finais do campeonato nacional, disputado no Centre Sportif, em Reuler.

Depois da vitória da Amicale (10-8) no primeiro jogo do play-off do título, o Differdange redimiu-se e ganhou esta noite em Reuler. Os campeões nacionais, orientados por Jorge Branco “Xana”, conseguem desta forma igualar a eliminatória e forçam a realização do jogo 3, que terá lugar no reduto do Differdange.

Na outra meia final do campeonato, o jogo entre a US Esch e o Racing está agendado para o próximo domingo, dia 8, às 18:00, no Hall sportif Henri Schmitz, em Esch-Lallange. No primeiro jogo, o Racing foi superior e venceu por 8-2.

No jogo de relegação/promoção (‘barrage’), o FC Nordstad (Ligue1), que ganhou o primeiro jogo, por 8-6, vai domingo ao reduto do Latdevils Garnich (Ligue2). A partida está agendada para o Hall sportif Elsi Jacobs, em Garnich, com início às 18:00.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.