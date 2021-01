O Differdange joga este sábado, na República Checa, o decisivo embate que dá acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futsal.

Futsal. Differdange quer voltar a fazer história este sábado na Champions

Henrique DE BURGO O Differdange joga este sábado, na República Checa, o decisivo embate que dá acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futsal.

Em comunicado, o clube treinado por Bruno Amaral refere que vai acontecer "um dos jogos mais importantes da história do futsal e do desporto luxemburguês", quando enfrentar os checos do FK Chrudim, a partir das 19h deste sábado.

Recorde-se que depois de vencer os campeões ingleses por 6-0, o Differdange fez história como a primeira equipa do Grão-Ducado a entrar para os 16 avos de final da Liga dos Campeões de futsal.

Agora, promete em comunicado "tudo fazer para voltar no domingo com a qualificação para os oitavos de final" e poder assim homenagear o desporto luxemburguês e o país apesar da crise pandémica.

Mas por outro lado reconhece que é uma tarefa mais complicada, já que os checos são uma equipa de topo na Europa, com participações frequentes nas meias-finais da Champions, fisicamente muito forte e competitiva.

O Differdange chegou esta quinta-feira à República Checa, depois de quase três semanas de estágio de preparação em Portugal. O jogo vai ter lugar este sábado, às 19h.



