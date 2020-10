FC Nordstad e US Esch também contam por vitórias os jogos disputados.

Futsal. Differdange e Racing já lideram respetivas séries

Álvaro CRUZ

Na série A, a ALSS que tinha folgado na primeira jornada, foi a Clervaux golear a equipa local por 9-2, enquanto o FC Nordstad foi vencer no terreno do Union Futsal 20 por 10-7, conquistando a sua segunda vitória no campeonato.

Ainda na série A, o Miseler Leiwen foi derrotado em casa pela formação do Halo Junace por 7-8 e o FC Differdange venceu o renovado F91 Dudelange por 7-5 num jogo que de grande intensidade.

Na série B, o Gruefwiss Leudelange recebeu e venceu o FC Wiltz por 6-3 e o Fola perdeu frente à US Esch por 14-4. O Red Boys Aspelt venceu em Niederkorn a equipa local por 7-6, enquanto no jogo grande da jornada, o Racing Luxembourg recebeu e venceu o Sanem por 6-5 num encontro bastante equilibrado.

Ná série A, comandam FC Differdange e FC Nordstad e, na B, Racing Luxembourg e US Esch, únicas equipas que venceram os dois jogos disputados.

