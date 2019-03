Os detentores do troféu deslocam-se a Differdange para tentar a terceira presença na final. O FC Wiltz recebe a US Esch e quer fazer história na competição.

Futsal. Differdange e Racing disputam amanhã final antecipada da Taça

"O jogo entre nós e o Differdange vai ser 50-50. O facto de eles jogarem em casa não vai mudar nada de significativo à fisionomia do encontro. Vão estar frente a frente duas equipas com qualidade, habituadas a ganhar, e que vão dar tudo para estar na final", antevê André Sério, treinador do Racing Luxembourg.

Uma final antecipada que, para o treinador português, "vai decidir-se nos pormenores". O técnico da capital reconhece o bom momento do adversário e a qualidade do plantel do atual líder da Liga 1 de futsal: "O Differdange tem um plantel formado por jogadores de grande qualidade e muito numeroso, devido ao grande investimento que fizeram. Contam por vitórias os jogos disputados e apresentam níveis de confiança reforçados", explica.

"Vai ser um encontro muito intenso e disputado. Queremos demostrar que continuamos fortes, competitivos e com fome de títulos", assegura. "Talvez o facto de o Differdange ainda não ter conquistado nenhuma taça jogue a nosso favor. A equipa que melhor souber gerir as emoções e errar menos vai estar na final", vaticina André Sério.

Filipe Costa, responsável da secção de futsal do FC Differdange, espera, acima de tudo, que esta meia-final seja "um grande espetáculo". "É pena que as duas equipas não se encontrem na final. A motivação do grupo é enorme como se pode calcular. Este ano, além de um terceiro título de campeão, queremos ganhar o troféu que nos fugiu há dois anos na final com a ALSS", garante o dirigente.

"Os resultados provam que Differdange e Racing são as melhores equipas do país, mas, para mim, não há favoritos. Prevejo um duelo muito equilibrado entre equipas que este ano registam números impressionantes. Queremos que seja, também, uma excelente propaganda para a modalidade. Convidámos representantes dos clubes de futebol de 11 e da Federação para que possam avaliar a qualidade do futsal no Luxemburgo. Espero que o pavilhão possa registar uma enchente", remata.

FC Wiltz (Liga 2) e US Esch disputam a outra meia final. Um encontro que Luís Miguel, treinador da formação nortista, quer que fique na história do clube: "É a primeira vez que o Wiltz chega tão longe na competição. Estar na final seria um prémio merecido para a equipa que pretende deixar uma imagem positiva, sobretudo depois dos incidentes que se produziram em Wilwerwiltz. É pena jogarmos desfalcados, mas estamos unidos e vamos dar tudo para fazer história", vinca Luís Miguel.

Para Frederico Alexandre, treinador da US Esch, "chegar à final" é um dos objetivos da equipa esta época. "Seria o reconhecimento pelo empenhamento dos jogadores e o trabalho desta nova direção. Vamos respeitar o adversário para estarmos na final", conclui o técnico.

FC Wiltz e US Esch defrontam-se este sábado, às 19h30, no primeiro jogo das meias finais da Taça do Luxemburgo. Differdange e Racing disputam o outro jogo, amanhã, no pavilhão de Oberkorn, a partir das 20h30.

