Futsal. Differdange - CS Sanem disputam final do campeonato no domingo

Henrique DE BURGO O jogo do final do campeonato de futsal luxemburguês disputa-se no domingo, dia 13.

Frente a frente vão estar o vencedor do grupo A, FC Differdange 03, e o vencedor do grupo B, o CS Sanem.

O jogo tem lugar às 18h no pavilhão desportivo de Niederkorn, mas de acordo com a Federação Luxemburguesa de Futebol os bilhetes já estão esgotados.

O embate vai contar com arbitragem de Bruno de Oliveira e Steve Vitória.



