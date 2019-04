Num pavilhão que encheu quase por completo, a formação de Differdange justificou a vitória exibindo maior qualidade de jogo individual e coletivamente, frente à US Esch que ofereceu boa réplica, mas não conseguiu rivalizar com as 'mais valias' de um adversário nitidamente mais forte.

Futsal. Differdange conquista Taça do Luxemburgo com goleada à US Esch

Num pavilhão que encheu quase por completo, a formação de Differdange justificou a vitória exibindo maior qualidade de jogo individual e coletivamente, frente à US Esch que ofereceu boa réplica, mas não conseguiu rivalizar com as 'mais valias' de um adversário nitidamente mais forte.

O FC Differdange entrou melhor no jogo e foi sem surpresa que aos 4 minutos inaugurou o marcador, por intermédio de Rúben Oliveira, após uma excelente combinação com Rúben Reis.

Instantes depois, Miguel Pereira, da US Esch perdeu a bola infantilmente e o Differdange poderia ter chegado ao segundo golo se Rúben Reis tivesse sido mais eficaz.

A formação de Differdange continuava a exercer maior domínio na partida e chegou ao 2-o, aos 6 minutos, por intermédio de Ernad Masic, após um grande trabalho individual.

O FC Differdange ainda comemorava o segundo golo e, num rápido contra-ataque, Diogo Pereira marcou para a equipa da Metrópole de Ferro e reduziu para 1-2.



O jogo aumentou de intensidade e Cláudio Lemos falhou o 2-2 por pouco, aos 9 minutos, animando as hostes de Esch.



Do lado do Differdange, Rubén Reis, o melhor homem em campo, tentou vários remates de meia distância que passaram muito perto da baliza contrária. A US Esch respondia sempre que podia com venenosos contra-ataques que poderiam ter resultado no empate, como por exemplo o remate de Mário Gonçalves que embateu violentamente no poste.



Depois, a partida caiu na monotonia durante uns minutos, mas os últimos dois minutos da primeira parte acabaram por ser fatais à formação de Esch-sur-Alzette, que acabou por sofrer três golos. Numa excelente combinação entre Rúben Oliveira e Frederico Santos surgiu o 3-1, e, volvidos 10 segundos foi a vez de Rúben Oliveira ‘bisar’ elevando o marcador para 4-1. Já em cima do intervalo, Rubén Reis, o melhor em campo marcou um golo de antologia, fazendo o 5-1, resultado com que se atingiu o intervalo.

Na etapa complementar, o FC Differdange continua a dominar a partida e, aos dez minutos do segundo tempo, Rubén Reis bisou em jogada individual, faz o 6-1. A partida complicou-se ainda mais para a US Esch com a expulsão de Bruno Alexandre por protestos na sequência do golo e a resistência por parte da equipa de Esch terminou.

Uma perda de bola do guarda redes da US Esch permitiu a Rubén Reis fazer o 'hat-trick' e, pouco depois, o 'poker' com mais um golo e colocar o resultado em 8-1. Até final da partida, a US Esch ainda marcou mais um golo por intermédio de Cláudio Lemos, e o FC Differdange limitou-se a gerir o encontro, tendo conseguido uma vitória justa e folgada naquela que foi a sua primeira Taça do Luxemburgo.



Ficha do jogo

Centro Desportivo Attert, em Bertrange / 833 espetadores.

Árbitros: Pedro Monteiro e Mário Roseiro 4° árbitro – Edgar Oliveira

Golos: 1-0 por Rúben Oliveira, 2-o por Ernad Masic, 2-1 por Diogo Pereira, 3-1 por Frederico Santos, 4-1 por Rúben Oliveira, 5-1, 6-1, 7-1 e 8-1 por Rúben Reis, 8-2 por Cláudio Lemos, 9-2 por Rúben Oliveira

FC Differdange: Filipe Cardoso (gr), 5 – David Chalmandrier, 7 – Daniel Vieira, 8 – Chavel Couto, 20 – Rúben Oliveira, 17 – Rúben Lamos, 12 – Carlos Santos, 4 – Albino Oliveira, 19 – Daniel Garrido, 11 – Ernad Masic, 1 – Nuno Daniel, 15 – João Pereira.

Treinador – Bruno Amaral

Cartões amarelos – Ernad Masic.



US Esch: 27 – Pedro Costa, 16 – João Pina, 8 – Alex Gonçalves, 7 – Bruno Alexandre, 9 – João Teixeira, 13 – Abílio Costa, 22 – Gonçalo Ferreira, 93 – Cláudio Lemos, 10 – Diogo Pereira, 20 – Miguel Pereira, 21 – Mário Pimentel, 77 – Mário Gonçalves.

Treinador – Frederico Alexandre

Cartões amarelos – Miguel Pereira.

Cartões vermelho - Bruno Alexandre.

