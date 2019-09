Freddy Santos deixa o clube um ano depois de ter chegado ao Luxemburgo.

Futsal. Differdange anuncia saída de jogador português

A equipa de futsal do Differdange anunciou nas redes sociais a saída do jogador português Freddy Santos, um ano depois de ter chegado ao Luxemburgo.

O clube do sul refere, numa publicação no Facebook, que Freddy Santos "não jogará mais pelo FC Differdange 03 esta época", agradecendo o contributo do jogador.

Freddy Santos, pivot de 27 anos, foi na época transata um dos sete reforços do Differdange, juntamente com o treinador Bruno Amaral e adjunto Rui Taborda, tendo conquistado em abril deste ano a Taça do Luxemburgo em futsal, frente à US Esch.



No final da época, no mês seguinte, o Differdange acabaria por perder na secretaria o título de campeão do Grão-Ducado para o Racing Luxembourg, depois dos confrontos entre jogadores e equipas técnicas das duas equipas, no dia 5 de maio, que levou à suspensão do campeonato.

Antes de chegar ao Differdange, Freddy Santos alinhou em vários clubes em Portugal, como o Modicus, Pinheirense, FJ Antunes ou Boavista.

Freddy Santos, à direita, celebra a conquista da Taça do Luxemburgo. Foto: Ben Majerus

