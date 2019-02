O Futsal Wilwerwiltz foi proibido de utilisar o pavilhão onde disputava os jogos da Liga 2 do campeonato luxemburguês de futsal.

Futsal banido em Wilwerwitz

Em comunicado enviado esta terça-feira à imprensa, o sindicato intercomunal Schoulkauz, que gere as instalações desportivas onde está inserido o pavilhão onde se realizam os jogos os jogos do Futsal Wilwerwiltz, o colégio de vereadores da comuna de Kiispelt e a direção do FC Kiispelt Wilwerwiltz decidiram banir a modalidade das suas instalações.



A decisão foi tomada na sequência das agressões sofridas pelo árbitro Luís Letra no jogo Wilwerwiltz-Wiltz, do campeonato luxemburguês de futsal da Liga 2, a 27 de janeiro. As três entidades alegam que o comportamento violento e antidesportivo veiculou uma imagem negativa do futsal, do clube e da região.

Nenhum dos responsáveis da secção de futsal do Wilwerwiltz quis prestar declarações, com exceção do capitão de equipa, Miguel Machado, que foi bastante sintético e otimista no comentário: "O clube não acabou, nós vamos resolver isto", disse.



Já Charles Schaack, vice-presidente da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) e responsável do departamento de Futsal, mostrou-se surpreendido, adiantando que é "negativo perder-se uma equipa nestas circunstâncias". "Mas depois das agressões que se registaram não é de admirar que surjam consequências que acabam por punir os infratores", lamentou.

Na sequência dos desacatos no Wilwerwiltz-Wiltz em janeiro passado, dois jogadores do FC Wiltz foram suspensos por três meses e dois anos e meio pela comissão arbitral da FLF. Em declarações ao Contacto após a decisão, João Marcos Soares, jogador do Wiltz, mostrou-se arrependido pelas agressões ao árbitro Luís Letra. O atleta apanhou dois anos e meio de suspensão.



