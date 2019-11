Cada vez que o jogador tocava na bola surgiam das bancadas as imitações de macacos.

Futsal. Aspelt multado por atos racistas dos adeptos

Manuela PEREIRA Cada vez que o jogador tocava na bola surgiam das bancadas as imitações de macacos.

Christopher da Graça tem 27 anos. Nasceu no Luxemburgo e é de origem cabo-verdiana. Sente-se bem integrado na sociedade luxemburguesa, mas no dia 3 de novembro, apesar de estar a jogar em casa, sentiu-se discriminado.

Christopher da Graça é jogador de futsal. Atua no Fola que nesse dia recebia o Aspelt. Aspelt que foi condenado, pela Federação Luxemburguesa de Futebol, a pagar uma multa de 500 euros. Em causa: imitações de macacos por parte dos adeptos. Cada vez que o jogador tocava na bola surgiam das bancadas as imitações de macacos.

A vítima do comportamento racista por parte de adeptos do Aspelt decidiu não abafar o caso. À Rádio Latina, Christopher mostrou-se indignado com a situação, sobretudo vinda de adeptos maioritiamente croatas, ou seja, imigrantes, tal como alguns o poderão considerar por causa da cor de pele.

O comportamento dos adeptos do Aspelt valeu ao clube uma multa de 500 euros. Uma sanção que Christopher da Graça considera "vergonhosa".



Christopher da Graça, jogador do Fola Futsal, que foi vítima de atos racistas por parte de adeptos do Aspelt. O jogador denunciou o caso à polícia que está a investigar este incidente.

O Luxemburgo é o segundo país da União Europeia com a mais alta taxa de perceção de racismo contra os negros. Mais de metade dos negros residentes no Grão-Ducado declaram ter sido vítimas de racismo, segundo uma sondagem da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia.