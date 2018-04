A Amicale Clervaux foi este domingo ao reduto do FC Differdange vencer, por 8-6, no 3° jogo das meias-finais do campeonato nacional de futsal, e carimbou o passaporte para a final do campeonato, onde vai medir forças com o Racing.

Futsal: Amicale na final com o Racing

No terceiro e decisivo encontro, a Amicale foi a Differdange bater o campeão nacional e resolveu a eliminatória a seu favor (2-1).



Filipe Costa, responsável máximo do futsal do FC Differdange lamentou o resultado e a eliminação, que impossibilita a luta pela revalidação do título.



“Não fomos realistas nos momentos onde devíamos ter sido. Infelizmente a vencer por 4-0 não podíamos ter deixado fugir a vitória, mas não fomos capazes de manter o resultado. Parabéns ao Clervaux que acreditou mais do que nós”, disse, ao CONTACTO, Filipe Costa.



Amicale Clervaux Futsal Stéphane Guillaume

Nos três jogos das meias-finais, a Amicale venceu o primeiro encontro, por 10-8. Na segunda partida, o Differdange empatou a eliminatória, ao triunfar por 4-3. Ontem, a Amicale resolveu a questão e ganhou 8-6.

“[Esta vitória] Foi algo em que sempre acreditámos e fizemos tudo para que isso acontecesse. A ida a final era um objetivo da época. Acho que é inteiramente merecida pela época que fizemos”, afirmou, ao CONTACTO, Filipe Pinto, treinador da Amicale.

Filipe Pinto, treinador da Amicale Clervaux Futsal Stéphane Guillaume

Sobre a final do campeonato frente ao Racing, o técnico é perentório: “Entramos com 50% de possibilidades de o conquistar, teremos de conquistar os outros 50% na quadra. Acreditamos que é possível chegar ao título inédito”, rematou Filipe Pinto.



O primeiro jogo da final, à melhor de 3, realiza-se no próximo dia 22, pelas 19:00, no Hall Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo.



