Tribunal Federal divulgou os castigos há momentos.

Futsal. Agressor do árbitro em Wilwerwiltz suspenso por dois anos e meio

Tribunal Federal divulgou os castigos há momentos.





João Marcos, jogador do FC Wiltz que agrediu o árbitro português Luís Letra no encontro frente ao Wilwerwiltz do passado dia 27 na Liga 2 de futsal, foi suspenso por dois anos, até 27 de julho de 2021, além de multa de 750 euros.

Já Bryan Araújo, que tirara um cartão da mão do árbitro, foi suspenso por três meses e meio, até 27 de abril, tendo ainda de pagar 300 euros de multa.

O FC Wiltz terá de pagar ainda 1.029,5 euros de multa, sendo ainda punido com dois jogos à porta fechada. Por decisão do Tribunal foi ainda atribuída vitória ao Wilwerwiltz por 3-0.

Por seu turno, o Wilwerwiltz também foi punido com dois jogos à porta fechada e uma multa de 575 euros.



O caso remonta a janeiro com a agressão ao árbitro Luís Letra no jogo Wilwerwiltz-Wiltz (Liga 2), que gerou agressões e violência generalizadas, levando mesmo à intervenção da polícia. Dias após o sucedido, a Federação Luxemburguesa de Futebol decidiu suspender os dois campeonatos (Liga 1 e Liga 2), mas a competição retoma este fim de semana com cada uma das equipas sancionadas a realizar dois jogos à porta fechada. Na altura, o vídeo das agressões foi divulgado pelo Tageblatt a partir do Youtube.

Os responsáveis do FC Wiltz não quiseram prestar qualquer declaração quanto aos castigos aplicados pelo Tribunal da FLF, mas Paulo Brandão, presidente do Wilwerwiltz, achou a multa de 575 euros elevada.

"Os dois jogos à porta fechada aceitamos, mas a multa é no nosso entender bastante elevada". Sobre os castigos aplicados aos jogadores do FC Wiltz, Brandão prefefiu não comentar, tendo lamentado que "o treinador do FC Wiltz tivesse ficado impune depois das agressões que cometeu", concluiu.



