O futebolista internacional sub-21 português João Félix, de 18 anos, renovou hoje contrato com o Benfica até 2023, anunciou o clube da Luz nas redes sociais.

Futebolista João Félix renova com o Benfica até 2023

“João Félix renova até 2023”, avançou o Benfica nas suas contas oficiais no Twitter e Facebook, com uma foto do jogador a segurar uma camisola com o seu nome e o número 2023 juntamente com o presidente dos ‘encarnados’, Luís Filipe Vieira.

Os ‘encarnados’ não anunciaram qual a cláusula de rescisão do jovem jogador ‘encarnado’, que completa 19 anos no sábado, mas, segundo a imprensa, a mesma poderia ascender a 120 milhões de euros.

Na presente temporada, João Félix já conta dois golos no campeonato, ao Sporting e ao Desportivo das Aves, e uma assistência, para Jonas, na sexta-feira, face ao Moreirense, em apenas 152 minutos de utilização.

Campeão nacional de juniores na época passada, João Félix, natural de Viseu, chegou ao Benfica em 2015, depois de vários anos na formação do FC Porto.

