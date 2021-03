Ex-jogador do Villareal e Racing tentava atravessar a nado o rio Pando.

Futebolista Franco Acosta morre afogado no Uruguai

A Marinha Nacional do Uruguai encontrou na segunda-feira o corpo do futebolista Franco Acosta, que desapareceu no sábado passado quando tentava atravessar a nado o rio Pando. Foi encontrado perto do local onde foi visto pela última vez pelo irmão, relata o El País de Montevideo.

Segundo o jornal, o avançado tentou atravessar a via navegável, que atinge uma largura máxima de 320 metros, num local onde não havia socorristas. Ainda pediu ajuda mas afogou-se quando estava apenas a cerca de 15 metros da margem oposta. A profundidade nesse ponto é entre três e quatro metros.

Nascido a 5 de março de 1996, Acosta tinha acabado de festejar o seu 25º aniversário. A sua morte foi confirmada pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF). "Lamentamos com profunda tristeza a morte do jogador de futebol uruguaio Franco Acosta, que era membro das seleções juvenis do Uruguai e fazia parte do plantel de Atenas na época de 2020. As nossas condolências à sua família, amigos e colegas de equipa", declarou a AUF no Twitter.

Acosta fez a sua estreia desportiva profissional em 2013, quando iniciou a carreira com Fénix. Em 2015, assinou pelo clube espanhol Villarreal, onde permaneceu até janeiro de 2018. Desde então jogou no espanhol Racing e em três clubes uruguaios - Boston River, Plaza Colonia e CA Atenas.

