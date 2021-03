Futebol. Vincent Thill "libertado" pelo Nacional para jogar contra Irlanda

O Luxemburgo joga este sábado em Dublin, na Irlanda, para a fase de qualificação do mundial de futebol Catar2022.

O Luxemburgo joga este sábado em Dublin, na Irlanda, para a fase de qualificação do mundial de futebol Catar2022.

Este é o primeiro jogo a pontuar dos leões vermelhos, depois de terem perdido por 1-0 frente ao Catar, na quarta-feira, no jogo de preparação disputado na Hungria.

A inclusão de Vincent Thill é a grande novidade do embate frente aos irlandeses, para o grupo A. O médio do Nacional da Madeira fazia parte da lista de 10 internacionais insulares proibidos de participar nos jogos das respetivas seleções por estarem obrigados a cumprir quarentena obrigatória no regresso à Madeira.

Depois de Vincent Thill ter falhado o jogo frente ao Catar, a Federação Luxemburguesa de Futebol refere em comunicado que o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Grão-Ducado teve de intervir junto das autoridades portuguesas e madeirenses para desbloquear a saída do jogador.

O grupo A é liderado por Portugal e pelos sérvios com 3 pontos, depois de, na quarta-feira, a seleção da quinas ter ganho o Azerbaijão por 1-0 e a Sérvia ter vencido a Irlanda por 3-2.

O jogo deste sábado entre Irlanda e Luxemburgo tem lugar às 20h45. À mesma hora joga-se o Sérvia - Portugal, enquanto o amigável Catar - Azerbaijão tem lugar às 18h também de sábado.Os jogos com o Catar, anfitrião do Mundial2022 e que faz parte do grupo A, vão servir apenas de preparação e não haverá pontos em disputa.

Na próxima terça-feira, dia 30, será a vez de o Luxemburgo receber Portugal no estádio Josy Barthel.



