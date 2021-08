Vídeo. Spartak provoca Benfica com vídeo de águia enjaulada

Jogos Olímpicos Tóquio2020. Simone Biles vai participar na final de trave

A ginasta, de 24 anos, considerada uma das melhores de sempre, desistiu, na passada terça-feira, do concurso por equipas e abdicou da presença no concurso individual e da final em três aparelhos. A atleta justificou a decisão com fragilidade psicológica.