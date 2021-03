Veja os resultados da jornada 17.

Futebol. Tudo igual na frente da Liga BGL

A Liga BGL de futebol não sofreu alterações entre os três primeiros classificados depois da 17ª, que se jogou no fim de semana. O Fola foi vencer ao terreno do Strassen por 4-1 e lidera com 42 pontos, mais três que o F91 Dudelange (39), que recebeu e venceu o Niederkorn por 1-0.

O Hesperange também não descolou do terceiro lugar e tem agora 37 pontos, depois de vencer fora o Racing por 2-0. Nos outros jogos, a surpresa da jornada foi a derrota caseira do Differdange por 2-1 frente ao Mondorf.

A Jeunesse venceu no seu terreno o Rosport por 1-0. Já o Rodange venceu em casa o Etzella por 1-0, atirando a equipa de Ettelbruck para o último lugar, com os mesmos 11 pontos que o Hamm Benfica, que empatou 1-1 com o Titus Pétange. O jogo Wiltz - Hostert foi adiado.

