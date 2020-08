Victoria Rosport e os promovidos Hesperange e FC Wiltz comandam a classificação do campeonato da elite do futebol luxemburguês com duas vitórias nas duas jornadas disputadas.

Futebol. Trio na liderança na Liga BGL

Redação Victoria Rosport e os promovidos Hesperange e FC Wiltz comandam a classificação do campeonato da elite do futebol luxemburguês com duas vitórias nas duas jornadas disputadas.

Que o Hesperange seja um dos líderes da Liga BGL, não é novidade para ninguém. A formação da capital possui um lote de jogadores de grande qualidade e é apontado pelos 'entendidos' como o principal candidato ao título. Quanto ao Rosport e FC Wiltz poucos, esperariam que tivessem um arranque tão auspicioso, embora ainda só se tenham disputado duas jornadas do campeonato.

A segunda ronda arrancou ontem com a vitória do Fola no campo do Racing Luxembourg, por 3-1, num jogo bem disputado e no qual a equipa da capital se estreou na prova com uma derrota.

Este domingo, nas partidas iniciadas às 16h, o F91 Dudelange recebeu e bateu o Union Titus Pétange por 3-0, o FC Wiltz goleou em casa o RM Hamm Benfica por 5-3, o Etzella foi perder por 0-3 no terreno do Hostert e o Rodange dividiu os pontos com o Mondorf num empate a zero.

Nos outros encontros, disputados às 19h, a Jeunesse perdeu em casa na receção ao Hesperange por 1-3, o Niederkorn foi a Strassen vencer facilmente por quatro golos sem resposta, e a maior surpresa veio de Differdange, onde a equipa local perdeu com o Rosport por 2-3.

Na tabela, Hesperange, Wiltz e Rosport comandam todas com 6 pontos, seguidos por Hostert e Fola com 4. Sem pontuar, encontam-se Strassen, Etzella, F Differdange, Racing Luxembourg e Hamm Benfica, embora estas duas equipas tenham ainda um jogo por disputar.

O campeonato vai sofrer agora uma paragem de duas semanas devido aos compromissos da seleção nacional na Liga das Nações.

